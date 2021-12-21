РИАМО - 21 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с остановкой физического потока газа по трубопроводу «Ямал – Европа» коммерческой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Прокачка газа была остановлена во вторник. Такие данные предоставляет немецкий газотранспортный оператор Gascade. Незадолго до этого «Газпром» принял решение не бронировать мощности трубопровода.

«О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — прокомментировал ситуацию Песков.

Как только в СМИ попала информация о перебоях на газопроводе «Ямал – Европа», цены на газ в Европе взлетели. Тысяча кубометров топлива стоит 1800 долларов.