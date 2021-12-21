РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Верующих Подольска приглашают принять участие в соборовании в Никольском храме 26 декабря, сообщается в группе «Никольский храм г.Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Соборование — это таинство, которое совершается над болящими, чтобы он получил исцеление или ослабление в своих душевных и телесных недугах.

«Соборование не заменяет собой исповедь и причастие. Чтобы покаяться в серьезных грехах, надо начать не с соборования, а с покаяния перед Богом и исповеди священнику. Таинство Елеосвящения — соборование в храме будет совершаться 26 декабря в 15:00», - говорится в сообщении.

Всех желающих приглашают принять участие.