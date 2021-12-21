РИАМО - 21 дек. Деятельность финансовой пирамиды, с помощью которой похищались деньги у граждан, пресекли правоохранители в Москве. По подозрению в мошенничестве задержаны 9 участников преступной организации, сообщает на сайте «МВД-Медиа».

Свою деятельность злоумышленники вели через интернет, где размещали рекламу, а также путем обзвонов потенциальных клиентов. Они предлагали пенсионерам вложить деньги в разные проекты.

«Например, в фармацевтическую деятельность в Новосибирской области, рыболовное хозяйство на территории Республики Карелия, туристический бизнес в Республике Крым, строительство вахтовых городков в Дальневосточном федеральном округе, организацию контейнерных морских перевозок, развитие сельскохозяйственных угодий Краснодарского края», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Инвесторам» обещали ежемесячный доход в 12-21%. Согласившимся на сотрудничество людям, злоумышленники несколько месяцев выплачивали обещанные проценты, после этого вкладчикам предлагали увеличить сумму на более выгодных условиях. Один из потерпевших потерял порядка 80 млн рублей.

«В дальнейшем соучастники переставали исполнять взятые на себя обязательства, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению», - добавила Волк.

По данным фактам возбуждены 4 уголовных дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). У фигурантов провели 22 обыска. Расследование продолжается.