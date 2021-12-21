РИАМО - 21 дек. Проверка назначена после того, как четверо рабочих пострадали во время строительства в коттеджном поселке «Новые Вешки» в Мытищах, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Рабочие упали с высоты. Они находятся в больнице.

По поручению прокуратуры Московской области Мытищинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

После проведения проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.