РИАМО - 21 дек. 21-й детский технопарк открыли в Москве. Это уже второе по счету такое заведение в столице, открытое в декабре, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Для детей здесь доступны 9 лабораторий, в том числе лаборатории нейронных сетей, цифровой моды, реверсивного инжиниринга и виртуальных тренажеров.

«Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности», – сказала заммэра города - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Посетители технопарка во время занятий будут разрабатывать технические устройства и приложения на основе технологий дополненной реальности. Их можно будет применить в образовании и промышленности.

Также в новом технопарке будут проходить занятия в лаборатории цифровой моды. Там ребята смогут создать умную одежду, в которую будут встроены датчики и сенсоры для контроля показателей здоровья.

В новом технопарке будет уделяться внимание и социальному программированию. В лаборатории изготовления прототипов и реверсивного инжиниринга дети будут осваивать применение 3D-печати, компьютерного моделирования и анализа в промышленности, научных исследованиях, реставрации раритетной техники, музейных экспонатов и архитектурных объектов.

Уже 4 года на территории столицы работают детские технопарки. Первый появился в 2017 году.