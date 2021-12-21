РИАМО - 21 дек. Село Глубокое, расположенное в городском округе Серебряные Пруды, стало тысячным населенным пунктом, который был догазифицирован по программе президента РФ «Социальная газификация». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Там протянули распределительный газопровод. Его длина составила 4,7 км. Построено 72 газопровода-ввода к частным жилым домам населенного пункта.

В этом муниципалитете в программу вошли 27 населенных пунктов, в 20 из них работы полностью завершены. Подключено к газу более 300 домов.

В текущем году в рамках президентской программы будут догазифицированы 1113 населенных пунктов региона, к газу смогут подключиться 36 тыс. жителей Подмосковья. Протяженность новых газораспределительных сетей составит более 700 километров.

В рамках президентской программы до границ участка газ подводят бесплатно. Главное, чтобы в населенном пункте находился магистральный газопровод, а дом был официально зарегистрирован. Оплата идет только за оборудование.

Подать заявку на заключение комплексного договора, оформить ряд других социальных услуг можно почти в 700 стационарных и мобильных офисах социальной газификации, а также дистанционно на сайтах https://mosoblgaz.ru/sg и https://minenergo.mosreg.ru.