РИАМО - 21 дек. В городском округе Люберцы зимой 2021-2022 годов будут работать шесть катков в парке и на стадионах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы залито пять катков на стадионах и один всесезонный – в парке «Наташинские пруды». Все они имеют теплые раздевалки и прокат. Также катки будут функционировать во дворах жилых домов, когда это позволит температурный режим», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всесезонный каток в Наташинском парке обустроен объектами общественного питания, теплыми раздевалками, прокатом и обслуживанием коньков. Каток работает каждый день с 10:00 до 21:30.

Катки на стадионах «Урожай», «Торпедо», «Труд», «Балятино», «Электрон» будут работать ежедневно в будние дни с 13:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни - с 11:00 до 22:00.

«Кроме того, на стадионах и в парковых зонах будут организованы лыжные трассы на стадионах «Торпедо», «Труд», «Балятино», «Электрон», - добавил Ружицкий.