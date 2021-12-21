РИАМО - 21 дек. Документацию для подключения видеокамер и создания систем связи в рамках системы «Безопасный регион» теперь можно согласовать онлайн на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

При строительстве объекта в Подмосковье застройщик должен создать комплекс видеонаблюдения и инфраструктуру связи и подключить их к системе «Безопасный регион».

«Все объекты строительства, в том числе при их ремонте и реконструкции, должны оснащаться инфраструктурой связи и комплексами видеонаблюдения «Безопасный регион» в соответствии с согласованной в Мингосуправления проектной документацией. Согласовать проект застройщику теперь можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья», - рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Раньше эта услуга предоставлялась только очно. Срок получения составлял более 30 дней. Теперь срок предоставления услуги составляет 15 дней.

За услугой могут обратиться ИП и юрлица, которые планируют строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта и нуждаются в согласовании документации по установке камер видеонаблюдения.

Услуга предоставляется бесплатно.