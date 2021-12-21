РИАМО - 21 дек. В гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых в Томске произошло возгорание, которое очень быстро переросло в крупный пожар. В результате обрушилась кровля здания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Из ТЦ эвакуировали порядка 200 человек, информации о пострадавших нет.

В настоящее время площадь возгорания составляет 5 тыс. «квадратов». На месте работают экстренные службы. Ситуацию осложняет то, что в гипермаркете находилась точка продажи фейерверков.

Сотрудники ТЦ сообщили, что незадолго до пожара какой-то неизвестный мужчина пытался поджечь фейерверки внутри здания.