РИАМО - 21 дек. За прошедшую неделю в Московской области ввели в эксплуатацию 40 зданий, в том числе 10 жилых домов и 30 нежилых объектов. Также на минувшей неделе разрешения на строительство получили 13 жилых и 21 нежилое здание. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

В числе нежилых объектов, введенных в эксплуатацию за неделю: здание офисно-складского назначения и автостоянка на улице Колонцова в Мытищах, автозаправка на улице Северной в Электростали, детский сад на 155 мест вблизи деревни Тарычево Ленинского округа, склад на Заречной улице в Щелкове, а также воспитательно-образовательный комплекс на улице Центральной в городском округе Черноголовка и прочие.

Разрешения на строительство получили 8 жилых зданий в деревне Красный Поселок округа Истра, 2 жилых дома в поселке Горки Ленинские в Ленинском округе, 2 дома в деревне Бородино округа Мытищи и жилой дом в деревне Радумля в округе Солнечногорск.

Среди нежилых объектов, получивших разрешение на строительство: производственное здание в поселке Софрино в округе Пушкинский, стоматологическая клиника на улице Первомайской в Талдомском округе, детский сад на 340 мест на улице Колхозной в микрорайоне Красная горка в Подольске, а также склад на Дзержинском шоссе в округе Котельники и прочие.