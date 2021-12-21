РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 48-летнюю женщину, без вести пропавшую 12 декабря, она может находиться в Подольске, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропала Саяна Абадмаева, ей 48 лет. Может находиться в Подольске или Домодедове. С 12 декабря ее местонахождение неизвестно.

Рост женщины 163 см, телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие.

Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, черные брюки и черные сапоги.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.