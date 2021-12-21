РИАМО - 21 дек. Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2021 году вооруженные силы страны справились с бесперебойным выполнением всех поставленных перед ними задач. Однако уходящий год был непростым из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает Nation News.

«Принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные силы РФ четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи», — сказал Путин.

По словам главы государства, в настоящий момент доля современных вооружений армии РФ составляет более 71%, а в ядерных силах – 98%.

Ранее Владимир Путин высказался в пользу расширения арсенала высокоточного оружия большой дальности в российских войсках.