РИАМО - 21 дек. В столице открылись елочные базары и перед москвичами встал вопрос, как доставить лесную красавицу домой. Для провоза елей на общественном транспорте есть определенные правила, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В наземном городском транспорте можно бесплатно провезти маленькое деревце - до 120 см в сумме трех измерений. Перед поездкой его нужно упаковать, чтобы не торчали ветви. Средней елочке (120-180 см в трех измерениях) понадобится собственный «Единый» билет. Крупные деревья в наземном транспорте везти нельзя.

На поездах МЦД небольшое и среднее дерево можно провезти бесплатно. А вот ель более 180 см в трех измерениях необходимо снабдить багажным билетом. Внутри диаметров он обойдется в 60 рублей, дальше – 120-240 рублей.

В метро и МЦК небольшая елочка до 150 см в трех измерениях может прокатиться бесплатно. До 220 см – по багажному билету, от 220 см – нельзя провозить.

Карта размещения елочных базаров в Москве в 2021 году>>