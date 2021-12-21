РИАМО - 21 дек. Особая поддержка предусмотрена для предпринимателей, которые ведут свою деятельность в отдаленных округах Подмосковья. Так, на этих территориях могут реализовать около 100 инвестиционных проектов, сообщила в интервью официальному порталу правительства региона министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«К таким мерам поддержки (для предпринимателей в отдаленных округах – ред.), например, относится обнуление налога на имущество на десять лет. Кроме того, субъекты МСП в отдаленных округах могут получить субсидии на возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, на лизинг оборудования», - сказала Зиновьева.

Она добавила, что также предприниматели могут компенсировать часть процентной ставки по банковскому кредиту. А ставка налога на прибыль по инвестиционному налоговому вычету для них снижается с 20% до 5% (на обычных территориях она снижается до 10%).

По словам Зиновьевой, в 2021 году более 15 компаний в отдаленных городских округах на конкурсной основе получили субсидии на модернизацию и лизинг для социального предпринимательства. Заявки подали и организации, занятые в производстве мебели, одежды, выращивающие овощи и ягоды.

«Такие меры позволили повысить интерес инвесторов к отдаленным округам. Сегодня у нас в проработке порядка 100 инвестиционных проектов в отдаленных городских округах с общим планируемым объемом инвестиций около 100 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что все эти проекты будут реализованы и создадут новые рабочие места на удаленных территориях», - отметила Зиновьева.

Она добавила, что в 2021 году по программе развития отдаленных территорий в фонде развития промышленности Московской области было предоставлено четыре займа на общую сумму 279 миллионов рублей.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном портале правительства Московской области>>