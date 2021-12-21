РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Жители подмосковного Красногорска смогут приобрести живую ель на Новый год до 31 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На официальном сайте администрации муниципалитета опубликовали список елочных базаров, на которых жители могут приобрести новогоднее дерево. В него вошло 15 адресов.

Елочные базары продолжат свою работу на территории округа до 31 декабря.

Ели и сосны продают около домов №№25-27, 28 и 38Б на улице Ленина, у дома №2 на Южном бульваре, напротив дома №5А на улице Аннинской, у дома №2 на бульваре Космонавтов.

Несколько базаров организовали в микрорайоне Павшинская пойма: на площади вблизи Никольского храма, у дома №3 на Павшинском бульваре, у дома №2 на Подмосковном, дома №5 на Ильинском бульварах.

В поселке Нахабино елочки продают возле домов №№4 и 25 на улице Институтская. В деревне Путилково елочный базар работает у дома №2 на Спасо-Тушинском бульваре.

Также деревья к Новому году продают у дома 18 в поселке Мечниково, дома №65 на улице Центральной в деревне Гольево.