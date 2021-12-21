РИАМО - 21 дек. Из-за аномально низких температур в столице и Подмосковье был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. На основании прогноза синоптиков его продлили до 12 часов 23 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

С начала недели в столицу пришло ощутимое похолодание, среднесуточная температура воздуха отклоняется от нормы на 7-12 градусов.

Аномально-холодная погода наблюдается также в Белгородской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях.

Кроме того, до 22 часов 21 декабря в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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