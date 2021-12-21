РИАМО - 21 дек. Более 150 новых производств обрабатывающей отрасли и свыше 20 логистических центров планируется запустить в Подмосковье в 2022 году. Это позволит создать в регионе более 39 тысяч рабочих мест, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Начнут работать предприятия по производству пищевых продуктов, машин и оборудования, металлических изделий, химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, лекарственных средств и материалов, текстильных изделий», - рассказала Зиновьева.

По ее словам, среди проектов логистических центров есть такие, как возведение терминально-логистического центра «Восточный» ООО «ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ», сортировочного терминала DPD ООО «ДПД РУС» и многофункционального мультимодального транспортного узла ООО «Финмаркт».

Создание новых производств обрабатывающей отрасли даст более 19 тыс. рабочих мест, а запуск крупных логистических центров – свыше 20 тыс. рабочих мест.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на официальном портале правительства Московской области по ссылке.