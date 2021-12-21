РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Стало известно, по каким адресам в подмосковном Красногорске залили катки для катания на коньках и игры в хоккей, соответствующую интерактивную карту разместили на официальном сайте горокруга.

На карту нанесено 36 интерактивных отметок. Катки залили в городе Красногорске, включая микрорайоны Павшинская пойма и Опалиха, в поселках Нахабино, Архангельское, Светлые горы, Инженерный, Новый, Мечниково, Ленинский, деревнях Путилково, Александровка.

Также сеансы массового катания проводят на больших искусственных катках на набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма, возле школы «Вершина» в деревне Путилково, на стадионе «Зоркий».