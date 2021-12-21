РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Полиция просит жителей городского округа Люберцы соблюдать правила поведения в общественных пространствах в новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники правоохранительных органов будут выполнять комплекс оперативно-разыскных мероприятий в целях предотвращения правонарушений.

Жителей просят не употреблять спиртные напитки и не оставлять без присмотра ценные вещи. Водителям следует парковать автомобили в специально отведенных местах.

В случае возникновения правонарушений, необходимо звонить по телефону дежурной части МУ МВД России «Люберецкое»: 8(495)554-93-94 или 112, а также по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.