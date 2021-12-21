РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 59 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 24 028 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 811 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 628 162 случая заболевания коронавирусом. Скончались 11 594 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 568 482 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.