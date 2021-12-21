РИАМО - 21 дек. По данным биржи ICE, спотовая цена за тысячу кубометров газа в Европе превысила $1900, сообщает Газета.ru.

Стоимость январского фьючерса нейтрального индекса цен на газ TTF достигла €148,87 за МВт/ч, то есть - $1921 за 1 тыс. кубометров. Повышение цен связано с похолоданием и сокращением прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа».

За несколько дней до повышения цен компания «Газпром» сократила поставки газа в Германию. При этом отмечалось, что объем российского газа, экспортируемого в Европу, напрямую связан с уровнем топлива в хранилищах «Газпрома» в России.

На текущей неделе «Газпром» начал откачку газа из своих подземных хранилищ, расположенных в центральной части России. Согласно расчетам, пик потребления газа наступит примерно через месяц.

Британская ассоциация поставщиков и производителей энергии Energy UK предупредила жителей страны о том, что зимний сезон 2021-2022 станет тяжелым как для потребителей, так и для поставщиков энергоресурсов из-за рекордного повышения цен на газ.