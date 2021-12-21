РИАМО - 21 дек. Парки Подмосковья серьезно изменились за прошедшие 5 лет, теперь в них нужно развивать содержательную программу, открывать кафе и фуд-траки, сообщил ресторатор Аркадий Новиков.

«Подмосковье - это мой дом, оно стало мне родиной. Здесь меня ждут, тут моя семья. Пять лет назад мы думали, что гулять негде. А сейчас можно пойти погулять в парке Малевича. Это очень важно и намного важнее ресторанов», - сказал Новиков в рамках первого форума директоров парков Подмосковье.

Он отметил, что в парках должны быть и уединенные места, и кафе-рестораны.

«Мы готовы открывать рестораны, у нас есть и идеи, и возможности», - заключил Новиков.

По его словам, его ресторан «Спортсмены» в парке Малевича пока работает на ноль. Также там работают фуд-траки, где бесплатно наливают чай из самовара.

«По экономике: пока у нас результат плюс-минус ноль. В течение года парк достроится. Мы видим увеличение числа посетителей, и мы выйдем на постоянную прибыль. Точки питания вторичны в парках, первичны - мероприятия и хорошая погода», - заключил Новиков.

По его словам, в парках можно проводить ярмарки, чтобы жители могли продавать свою продукцию. Популярностью будут пользоваться массовые кулинарные мастер-классы, где на свежем воздухе можно будет научиться готовить борщ, мясо или плов в казане.

«Худшее в нашей работе - это безразличие. Вы (руководители парков, власти Подмосковья - ред.) проделали реальную, классную работа, которая принесла результат. Мы как жители Подмосковья это чувствуем», - уточнил Новиков.