РИАМО - 21 дек. Парки Подмосковья серьезно изменились за прошедшие 5 лет, теперь в них нужно развивать содержательную программу, открывать кафе и фуд-траки, сообщил ресторатор Аркадий Новиков.
Он отметил, что в парках должны быть и уединенные места, и кафе-рестораны.
«Мы готовы открывать рестораны, у нас есть и идеи, и возможности», - заключил Новиков.
По его словам, его ресторан «Спортсмены» в парке Малевича пока работает на ноль. Также там работают фуд-траки, где бесплатно наливают чай из самовара.
«По экономике: пока у нас результат плюс-минус ноль. В течение года парк достроится. Мы видим увеличение числа посетителей, и мы выйдем на постоянную прибыль. Точки питания вторичны в парках, первичны - мероприятия и хорошая погода», - заключил Новиков.
По его словам, в парках можно проводить ярмарки, чтобы жители могли продавать свою продукцию. Популярностью будут пользоваться массовые кулинарные мастер-классы, где на свежем воздухе можно будет научиться готовить борщ, мясо или плов в казане.
«Худшее в нашей работе - это безразличие. Вы (руководители парков, власти Подмосковья - ред.) проделали реальную, классную работа, которая принесла результат. Мы как жители Подмосковья это чувствуем», - уточнил Новиков.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии