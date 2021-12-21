РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. За время пандемии в Красногорске выявили 31 364 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 108 за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 628 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 811 случаев за последние сутки. Скончались 11 594 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 568 482 человека.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.