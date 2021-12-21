РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Полицейские Подольска задержали подозреваемых в краже стройтехники на сумму более 800 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое уроженцев Забайкальского края, Самарской и Курской областей в возрасте от 31 до 41 года, подозреваемых в краже строительной техники.

Полицейскими установлено, что злоумышленники обнаружили на территории автостоянки в селе Покров гидравлический молот, принадлежащий одной из коммерческих организаций. Они загрузили оборудование в автомобиль и отвезли на стройку в Дмитровский округ с целью его последующей реализации.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, несколько месяцев подряд правонарушители связывались с предполагаемыми покупателями, которые обещали передать им денежные средства за привезенную технику. Не получив плату, мужчины решили забрать гидравлический молот и в ночное время направились на стройку. Полицейские задержали злоумышленников вблизи поселка Икша Дмитровского городского округа в момент транспортировки похищенного транспорта. Общая стоимость причиненного материального ущерба составила 700 тыс. рублей.

Один из фигурантов сообщил о своей причастности к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Ранее мужчина совместно с одним из задержанных похитил с автостоянки сварочный аппарат, который передал для реализации в автосервис. Сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей. Впоследствии украденное имущество было изъято оперативниками и возвращено собственнику.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных.