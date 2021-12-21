РИАМО - 21 дек. Правоохранители задержали 30-летнего ранее судимого жителя Северо-Кавказского федерального округа. Он угнал автомобиль такси у водителя на дороге к аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что мужчина угнал такси ночью, находясь на проезжей части дороги, ведущей к аэропорту Домодедово. Злоумышленник ударил ногой в бампер проезжающее мимо такси, после чего водитель остановился и вышел посмотреть повреждения, не заглушив двигатель.

Когда водитель вышел, похититель подбежал к такси, сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

«Пострадавших в ДТП нет. Общая сумма материального ущерба составила около 2 млн рублей», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Угонщик был задержан правоохранителями на одной из станций метро в Москве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.