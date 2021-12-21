РИАМО - 21 дек. Столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве двух женщин в квартире дома на Каширском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Тела убитых матери и дочери 1936 и 1972 годов рождения с многочисленными телесными повреждениями были найдены в квартире вечером 19 декабря. Главным подозреваемым в совершении убийства стал 59-летний муж дочери.

Правоохранители смогли оперативно задержать мужчину. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Установлено, что днем 19 декабря подсудимый поссорился с женой и тещей и до смерти избил женщин в ходе конфликта, после чего скрылся на автомобиле.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.