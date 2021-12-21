РИАМО - 21 дек. Подмосковные парки ждут местных жителей и других регионов на своих благоустроенных площадках. Там планируют продавать сувенирную продукцию, заявила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев – ред.) сказал главное: нужно наполнить парки жизнью, но для этого важно привлечь в парки жителей. <...> Мы должны информировать жителей, как можно активнее. Только 32% жителей Подмосковья знают, что происходит в наших парках», - сказала Виртуозова.

Она отметила, что в парках уже реализовали много разных форматов, чтобы посетителям было интересно и безопасно.

В регионе рассматривают возможность продажи сувенирной продукции, выполненной в фирменном стиле «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». Фирменный стиль - толстовки, стаканы, другие сувениры, уже можно продавать. В парках можно построить такие пункты для продажи», - заключила Виртуозова.