РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 дек. В рамках программы #ЗимаВПодмосковье в Щелкове расположились 4 рыболовных и один дайвинг клуб, которые предлагают зимние развлечения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Отдохнуть в праздничные дни можно в рыболовных клубах, проведя время на зимней рыбалке или погрузиться с аквалангом под лед в дайвинг клубе «Пятый элемент». Подробности можно узнать на интерактивной карте в группе администрации.

Кроме того, на территории округа действуют несколько загородных клубов и отелей. Clubbarin Eco Hotel & Bar создан для всех, кто любит отдыхать на природе и активно проводить время. В загородном комплексе можно ощутить все прелести деревенской жизни, не отказываясь от современного комфорта. Адрес: Щелково, д. Протасово, ул, Весеняя, д. 2.

В загородном эко-отеле MB Resort можно арендовать коттедж с бассейном по привлекательной цене. Также здесь можно поучаствовать в разных мероприятиях, которые предлагаются посетителям. Адрес: Щелково, д. Еремино, ул. Парковая, д. 117.

Загородный клуб «Медвежьи озера» также приглашает гостей на новогодние праздники. Ресторан клуба отличается своей продуманной планировкой, позволяющей устраивать различные зоны для проведения масштабных мероприятий от 40 до 150 гостей. Адрес: Щелково, д. Медвежьи-озера, ул. Берег озера, д. 1.​