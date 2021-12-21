РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. Офисы МФЦ в Королеве изменят график работы в период новогодних праздников, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

Как следует из графика, опубликованного на странице, офисы МФЦ в ТЦ «Гелиос», в микрорайонах Юбилейный и Текстильщик не будут работать с 31 декабря по 9 января. 30 декабря офисы будут работать только на выдачу документов, а с 10 января продолжат работать в обычном режиме.

Офис МФЦ в микрорайоне Первомайский 30 декабря будет только выдавать документы и свидетельства о смерти, 31 декабря и 6 января там будут оформлять свидетельства о смерти. Этот офис не будет работать с 1 по 5 и с 7 по 9 января, с 10 января продолжит работать в обычном режиме.

В МФЦ в торговом центре «Сигма» 30 декабря будут только выдавать документы и свидетельства о смерти, 4 и 5 января здесь будут только оформлять свидетельства о смерти. Выходные дни в этом офисе будут с 31 декабря по 3 января и с 6 по 9 января.

В городском округе работают пять офисов МФЦ. Федеральные, региональные и муниципальные услуги можно получить в ТЦ «Гелиос» на проспекте Космонавтов, дом №20А, а также в ТЦ «Сигма» на улице Калинина, дом №6Б.

В микрорайоне Юбилейный офис МФЦ находится по адресу: Пионерская улица, дом №1/4, а в микрорайоне Первомайский – на Советской улице, дом №42, в микрорайоне Текстильщик – на улице Тарасовской, дом №9.