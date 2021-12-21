РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Член фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Крестинин передал 47 сладких подарков детям с ограниченными возможностями здоровья, занимающимся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Всегда с душевным волнением приезжаю сюда. В центре находятся особенные дети. Им очень необходимы внимание и забота, важно для них каждое доброе слово, каждая искренняя поддерживающая улыбка», - сказал Крестинин.

Активисты партии регулярно помогают центру в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья».