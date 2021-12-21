РИАМО - 21 дек. Московское областное УФАС России постановило привлечь ПАО «Россети Московский регион» к административной ответственности за нарушение правил технологического присоединения. Суд поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Поводом послужила жалоба гражданина, который сообщил, что компания не выполнила технологическое присоединение энергопринимающих устройств в срок.

Подмосковное УФАС России рассмотрело заявление, установило факт нарушения и вынесло постановление о привлечении организации к административной ответственности. На компанию наложили штраф в размере 600 тыс. рублей.

Руководство ПАО не согласилось с принятым решением и обратилось в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.