РИАМО - 21 дек. Еще один международный автовокзал на территории столицы планируют открыть в конце 2022 — начале 2023 года. Вокзал «Красногвардейский» будет пятым по счету современным автовокзалом в городе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Здание будет построено в современном стиле, фасады выполнят в синих оттенках.

На месте будущего автовокзала раньше располагалась автостанция. Но из-за роста числа автобусных перевозок потребовался полноценный автовокзал со всеми удобствами по высокому стандарту обслуживания.

«Мы ожидаем, что ежедневно «Красногвардейским» будут пользоваться 2,5 тысячи пассажиров. Они смогут отправляться в города на юге, юго-востоке и юго-западе России, а также в страны ближнего зарубежья. Из самых популярных направлений — Тула, Тамбов, Воронеж, Евпатория, Белгород, Орел и Липецк», - рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Сейчас на территории мегаполиса работают 4 современных и удобных автовокзала: «Северные Ворота», «Южные Ворота», «Саларьево» и «Центральный». Отсюда можно уехать в ближайшие города, удаленные регионы и за рубеж — всего по 172 направлениям.

На всех автовокзалах есть просторные залы ожидания, кафе, комнаты матери и ребенка, комфортные санузлы, единая система навигации, которая понятна человеку из любого города и страны и бесплатный Wi-Fi.