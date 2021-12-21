РИАМО - 21 дек. Мобильные коворкинги, образовательные и спортивные программы, экофермы, клубы собаководов будут открывать в подмосковных парках, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Мы провели социальный опрос. Чем люди занимаются в свободное время? Люди занимаются спортом, встречаются с друзьями, читают, занимаются самообразованиям. Все это можно делать в парках», - сказала Харламова в ходе форума директоров парков Подмосковья.

Она отметила, что в парках должны работать не только фуд-корты, но и мобильные коворкинги, мастер-классы, образовательные программы, лекции, тренировки, экофермы.

«При чем важно привлекать к этим проектам местное комьюнити», - уточнила Харламова.

По ее словам, в регионе уже реализуют интересные мероприятия. Так, в парке «Елочка» в Домодедове проходит фестиваль «Открытый город», где все местные организации показывают свои работы.

«Мы должны сделать такое мероприятие единым во всех городских округах», - отметила Харламова.

Другим масштабируемым проектом является клуб собаководства в «Скитских прудах» в Сергиевом Посаде. Тренировки проходят каждую субботу, туда приглашают кинологов.

«Такое нужно проводить и в других парках», - уточнила Харламова.

По ее словам, перспективным проектом являются коворкинги. Мобильный коворкинг уже работает в Балашихе в «Пехорке».

«Всегда можно найти недорогие, удобные решения. Можно проводить фотовыставки, приглашать музыкантов, художников», - заключила Харламова.

При этом подмосковные парки должны иметь комфортные зоны для пенсионеров и детей, считает министр.