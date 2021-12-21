РИАМО - 21 дек. С 11 по 18 декабря в Москве прошла студенческая неделя «Моспром studweek». Более 90 молодых специалистов получили возможность пройти практику или получить работу на одном из столичных предприятий, сообщается на сайте мэра Москвы.

Молодыми кадрами заинтересовались производитель кабельной продукции «Москабельмет», разработчик микрочипов «Микрон», автомоторный институт «НАМИ», ГК «Роскосмос», Щербинский лифтостроительный завод, агрохолдинг «Московский» и другие.

«В мероприятиях участвовали 1,5 тыс. человек. По итогам хакатона 4 промпредприятия города предложили 50 студентам пройти стажировку, а после быстрых собеседований более 40 учащихся пригласили на второй этап», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В хакатоне состязались 23 команды, в состав которых вошли 115 человек из 7 вузов страны.

Заключительным этапом программы стал «День карьеры», который прошел 18 декабря. Эксперты рассказали студентам, как подготовиться к собеседованию, презентовать себя и получить работу.