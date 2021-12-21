РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 32 876 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 811 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 628 162 случая инфицирования. Скончалось 11 594 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 568 482 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.