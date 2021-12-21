РИАМО - 21 дек. Специалисты завершили работы по облицовке козырька трибун стадиона «Москвич», там установили зеркальные кассеты, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На юго-востоке столицы продолжается реконструкция стадиона «Москвич», в ходе которой его площадь увеличится в пять раз. В настоящий момент на объекте завершились работы по облицовке козырька трибун зеркальными кассетами», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что такое решение поможет сделать облик объекта узнаваемым.

«Вес металлоконструкций козырька с учетом зеркального остекления составляет около 900 тонн. Его особенность заключается в том, что он закреплен на конструкциях консольного типа и имеет 11 точек опоры. Для сборки был задействован 350-тонный кран», – добавил Бочкарев.

Заммэра также рассказал, что отделочные работы завершены в стрелковой галерее, сейчас строители приступили к комплектации тира.

«Работы в этом помещении будут полностью выполнены до конца года»,–подчеркнул Бочкарев.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в новом стрелковой тире можно будет стрелять из малокалиберного и пневматического оружия. Пропускная способность тира составит 74 человека.

«Здесь расположатся четыре галереи для стрельбы, раздевалки для спортсменов, оружейный блок, комната инструктажа, помещение для судейской комиссии и мастерская по ремонту оружия», – заявил Загрутдинов.

По окончанию реконструкции на стадионе «Москвич» будут проходить физкультурно-оздоровительные мероприятия, городские соревнования по легкой атлетике и футболу. Инфраструктура будет соответствовать стандарту РФС для стадионов второй категории. Соответствие этому статусу позволит проводить на «Москвиче» матчи с участием профессиональных футбольных команд.