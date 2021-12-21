РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Жители Подольска до 26 декабря смогут передать игрушки для детей, которые находятся на лечении в больнице, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На базе Кирилло-Мефодиевского храма проходит благотворительная акция по сбору мягких игрушек для детей, находящихся на лечении в ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница». Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо приобрести любую новую игрушку и передать в храм. Все собранные подарки будут переданы детям.

Сбор игрушек в храме будет проходить до 26 декабря по адресу: г. Подольск, ул. Тепличная, д. 1.