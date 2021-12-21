РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 73 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 30 301 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 811 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 628 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 594 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 568 482 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.