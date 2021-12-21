Наступающий 2022 год по восточному календарю считается годом Черного (или Голубого) Водяного Тигра. Интернет уже пестрит предположениями астрологов о том, что этот знак принесет россиянам. Но лучше всего характер львов понимают дрессировщики. Сергей Нестеров— заслуженный артист России, обладатель множества международных цирковых наград. О своей удивительной профессии и 10 годах, прожитых рядом с тиграми, он рассказал корреспонденту РИАМО.

«Дрессировщики не бьют тигров»

— Как вы стали дрессировщиком тигров?

— Я представитель цирковой династии, которая берет свое начало в далеком 1933 году. Я сам в цирке работаю 37 лет — с 1984 года. Раньше я дрессировал самых разных животных, от зебр до леопардов, а последние 10 лет занимаюсь тиграми. Вообще, тигры — это грациозные и сильные животные, до работы с которыми нужно дорасти эмоционально и интеллектуально.

— Чем тигры в плане дрессировки отличаются от других животных?

— Тигры — это большие кошки. Кошачьего в них куда больше, чем, скажем, в леопардах или львах. Последние — это прайдовые животные, они более привязанные и более организованные. Тигры же — это одиночки. При этом и самцы, и самки у них одинаково хорошо поддаются дрессировке, гендерных отличий нет.

Все зависит от индивидуальных особенностей конкретного животного: насколько оно коммуникабельно, обучаемо и хорошо ли идет на контакт. По характеру белые тигры — флегматики, но иногда в них может проснуться агрессия. Золотой середины нет. Благодаря годам работы с животными я сразу понимаю, в каком настроении тигр проснулся и как с ним себя вести.

— С какого возраста тигров начинают дрессировать?

— Весь процесс дрессировки делится на два основных этапа — приручение и обучение. Так вот, приручить можно и взрослое животное. Но куда чаще тигров приручают с младенчества, чтобы они привыкали к человеческим рукам. Что касается обучения, то тут нужно, чтобы тигр вышел из детского возраста, стал внимательным. У каждой особи этот момент наступает в разное время. Некоторые тигры и в год могут что-то понимать. Но чаще «осознанность» приходит к ним в 1,5-2 года.

Я хочу подчеркнуть важный момент: основа дрессировки — это зоопсихология, удержание внимания животного, его подкормка и поощрение. Это очень длительный процесс, в ходе которого ты учишь животное поступать определенным образом, закрепляешь эти знания. И дрессировщики не бьют тигров — это все домыслы журналистов.

— Встречаются ли среди тигров особи, которые в принципе не поддаются дрессировке?

— Да, такое бывает — это связано с характером и индивидуальными особенностями животного, скажем, трусостью или, напротив, озлобленностью, возможно, какой-то неполноценностью.

Если тигра что-то не устраивает, я как тренер, конечно, поработаю с ним. Но бывает так, что все усилия бесполезны.

У меня была одна тигрица, которая отличалась пугливостью. Она боялась любого шороха и, чтобы не травмировать животное морально, нам пришлось отдать его в питомник, в более спокойное место.

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«Тигрица спала со мной в одной постели»

— Как проходит приручение тигрят?

— Тигрята с самого детства живут вместе с дрессировщиком, таким образом привыкая к человеку.

У меня была тигрица, которая до четырех месяцев спала со мной в одной постели. Это была достаточно крупная особь, которая ходила по моему дому как обычная кошка. Но со временем она начала все крушить — не от злости, а от игривости и из-за веса.

Скажем, она могла запрыгнуть на стол, а он ее просто не выдерживал. Тогда пришлось перевести ее в вольер. А так почти все тигры, с которыми я работал, жили у меня дома.

Кормил их я тоже сам, как детей. В дикой природе мать кормит детенышей до трех месяцев. Но белых тигров вывели искусственно, а потому они ведут себя с потомством по-другому: бросают тигрят на произвол судьбы.

— Как вы поощряете тигров в ходе обучения?

— Для тигров мясо — это и корм, и поощрение. Хищники обычно стараются плотно наесться на ночь, чтобы во время сна спокойно все переварить. В дикой природе тигр передвигается, только когда ищет пищу. В основном же он просто лежит и переваривает ее. Поэтому на ночь я даю тиграм большие порции еды, чтобы они наелись и спокойно спали. А в ходе репетиций мясо служит не кормом, а поощрением.

— Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с тиграми?

— Надо всегда помнить, что тигр — это хищник, довольно опасное животное. Он может даже не охотиться, а просто играть в охоту, но все равно и когти, и зубы в таких играх он будет использовать. А это больно.

С тиграми всегда нужно держать определенную дистанцию, не лезть на рожон, если животное ведет себя неадекватно. Почти во всех нападениях тигров виноваты дрессировщики. Где-то что-то недосмотрели, были невнимательны.

Правда всегда на стороне тигров, поэтому обращаться с ними нужно аккуратно. Конечно, если происходят чрезвычайные ситуации, можно использовать, скажем, брандспойты — их включают, если тигры дерутся. Но у меня до такого не доходило. Я просто вставал между животными и тем самым прекращал драку. Всегда есть риск, что тигры переключатся на меня, но что поделать — работа есть работа.

— Но тигры же сильнее вас и агрессивны в момент драки…

— Да, физически я слабее тигров, но морально — сильнее. Я устанавливаю с хищником визуальный контакт, наступаю на него — и он ретируется. Эти реакции родом детства. Тигры растут у меня на руках, получают у меня пищу, я купаю их и привожу в вольеры. Я доминирую над ними и являюсь для них кем-то вроде родителя. В детстве окрик мамы или папы может остановить ребенка. Так и мои определенные действия могут остановить тигра, который больше и сильнее меня, при этом я не прибегаю к насилию.

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«Тигры кусали меня не раз»

— Есть расхожее мнение, что тигр, который хоть раз почувствовал вкус человеческой крови, обязательно станет убийцей. Так ли это?

— Нет, конечно, это миф. Во-первых, тигры всегда царапают и кусают дрессировщика — и это очень важный момент прежде всего для него самого. Без царапин и укусов невозможно понять, насколько опасны эти животные. Меня самого тигры кусали не раз. Руки и ноги на месте — и слава Богу.

Но если тигр не единожды нападает на человека, это уже другая история. Он хищник, и рано или поздно попытается выйти на охоту и установить свое право на лидерство. Такие вещи надо вовремя пресекать психологически. Надо показать тигру, что главный здесь ты. Но если животное вышло из-под контроля, то ему одна дорога — в зоопарк или питомник.

— Как в цирке следят за тигриным здоровьем?

— Раз в год тигры в обязательном порядке проходят диспансеризацию. Врачи берут у них кровь на анализ, проверяют состояние их зубов, шерсти и конечностей, делают им ЭКГ, если нужно — УЗИ. Если они находят какие-то проблемы, животных лечат. Все как у людей. Разве что услуги ветеринаров стоят куда больше, чем «человеческих» докторов.

К слову, у тигров есть свои слабые места. Скажем, у белых тигров, выведенных искусственно, это поджелудочная железа и иммунитет — они могут легко заболеть. В этом плане организм диких животных ведет себя иначе: на них все заживает очень быстро, ведь любая рана может стать смертельной на воле.

У нас белые тигры сидят на диете из нежирной, постной еды: мы убираем из мяса жировые прослойки и кожу у кур. Воду для них обязательно фильтруют. Но к ожирению в неволе склонны не только белые, а вообще все тигры. В основном это проявляется с возрастом. Мы как минимум дважды в месяц взвешиваем каждого тигра и смотрим, нужно ли ему прибавить, или, напротив, убавить вес, чтобы не перегружать сердце.

— Сколько лет тигр может работать в цирке?

— Обычный рыжий тигр может дожить до 30 лет. Белые живут меньше — 15-20 лет. Сколько из них животное будет работать, неизвестно — все зависит от конкретной особи. Один тигр может выступать 10 лет, другой — 20.

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«Три тигрицы — Вера, Надежда, Любовь»

— Есть ли у цирковых тигров какой-то лимит по количеству команд, которые они могут освоить и выполнять?

— Тигры четко выполняют пять-шесть команд. Дальше дрессировщик подключает фантазию и реквизит, и тогда тигр начинает выполнять те же самые команды, но уже с различными предметами.

Лучший показатель уровня дрессировщика — чистота исполнения номеров: тигры должны уметь работать с минимальным вмешательством человека, а зрители не должны замечать, как дрессировщик дает команду.

Нужно, чтобы все выглядело так, словно тигр действует по своей инициативе.

— Какие номера с тиграми считаются наиболее опасными?

— Номера, в которых ты вступаешь с животными в близкий контакт. В такие моменты ты должен полностью доверять хищнику, но никакое доверие на 100% не гарантирует твою безопасность. Например, опасными считаются номера, когда я ложусь на животных или работаю с ними без специальной пластиковой палочки. Иногда при помощи нее я даю тиграм еду, чтобы они не откусили мне пальцы. А еще эта палочка позволяет мне находиться на безопасном расстоянии на случай, если хищник захочет меня ударить. Но иногда удается работать с тиграми и без этой палочки, что также считается показателем высокого мастерства.

— Как вы даете клички своим питомцам?

— Для меня тигры — это мои партнеры, поэтому я даю им человеческие имена. Скажем, у меня есть три тигрицы — Вера, Надежда, Любовь. Я никогда не называю тигров Бобиками, Тузиками или Шерханами.

— Случались ли в вашей практике интересные или забавные истории, связанные с тиграми?

— Однажды я решил дать тигру живую курицу и выпустил ее в вольер.

Спустя некоторое время прихожу и вижу: в одном углу сидит курица, в другом — тигр. И оба очень подозрительно смотрят друг на друга.

Тигр же никогда не видел курицу до этого, а потому не съел, а испугался ее. Обычно тигров в дикой природе учат убивать родители, они впитывают это знание с молоком матери. А я работаю с 15-20-м поколением тигров, выращенных в неволе: эти животные просто не знают, что значит убивать, и никогда не были в дикой природе.

Еда и вода приходят к ним сами, а потому они просто спокойно живут и занимаются своими делами: спят, ходят куда-то, иногда дерутся друг с другом. Сбегать не пытаются — в этом нет смысла. Да и вообще во всем их поведении видна такая аккуратность, как у детей. Они очень осторожно относятся к любым незнакомым явлениям, будь то новый для них звук, какой-нибудь необычный свет или появление курицы в вольере.

— 2022 год по восточному календарю — это год Черного (или Голубого) Водяного Тигра. Как вы считаете, что нам принесет будущий год?

— Лучше бы 2022 год стал годом врача, а пандемия COVID-19 наконец завершилась. Что касается тигра, то это грациозное, сильное, прыгучее, хитрое животное. Не только его тело отличается силой, но и его характер. И, конечно, тигры очень красивы. Надеюсь, что с таким символом в следующем году нас будут ждать перемены к лучшему.

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