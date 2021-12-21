РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Боксеры из Люберец выиграли 11 медалей на Московских областных соревнованиях, посвященных 80-летию со дня разгрома немецких войск под Москвой, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В состязаниях участвовали более 80 боксеров из Подмосковья, Москвы, Новочебоксарска и Брянска.

«Наши спортсмены завоевали 11 медалей среди юниоров. Золотые – у Забара Умалатова (в весовой категории до 51 кг) и Сергея Борисова (в в/к до 71 кг). Серебряными призерами стали Никита Заякин (в в/к до 60 кг), Кирилл Разумов (в в/к до 63,5 кг), Олег Комков (в в/к до 75 кг) и Матвей Илюхин (в в/к 92 кг). На третьем месте - Магомед Джаниев (в в/к до 75 кг), Николай Лебедев (в в/к до 80 кг), Никита Малахов (в в/к до 80 кг), Егор Скоров (в в/к до 75 кг), Максим Козлов (в в/к до 75 кг)», - сказал Ружицкий.