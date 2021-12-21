РИАМО - 21 дек. Ставки на приобретение ипотеки в новых домах могут вырасти до 10-10,2% в 2022 году. К этому может привести решение Центробанка увеличить ключевую ставку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как рассказал глава «Дома.РФ» Виталий Мутко, сейчас ставки на ипотечные займы держатся на уровне 9,2%. В случае с вторичным жильем ставки выше на 0,25-0,5 процентных пункта.

По мнению Мутко, если Центробанк примет решение повысить ключевую ставку, это может привести к росту ставок по ипотеке до 10-10,2%.

За 11 месяцев 2021 года в России было выдано примерно 1,7 млн ипотечных кредитов. К концу года этот показатель может достичь отметки в 1,9 млн.