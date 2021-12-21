РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. На территории музея-усадьбы «Архангельское» в подмосковном Красногорске завершили работы по перекладке тепловых сетей и горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы завершен второй этап работы по реконструкции тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения музея-усадьбы Архангельское и прилегающей к нему застройки, расположенного в горокруге Красногорск.

«Реализация данных мероприятий позволила обеспечить теплоснабжением и горячим водоснабжением существующие строения легендарного музея-усадьбы «Архангельское», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.