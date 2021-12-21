РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 дек. В подмосковном Домодедове за прошедшие сутки выявили 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 17 771 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили еще 1 811 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 628 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 594 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 568 482 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.