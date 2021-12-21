РИАМО - 21 дек. Средняя скорость мобильного интернета в Москве по направлению к абоненту выросла за год на 4 Мб/сек и достигла 40 Мбит/сек. По скорости сетей лучшие показатели оказались у «МегаФона» - 56,1 Мбит/сек, сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Агентство провело измерения показателей в мобильных сетях сотовых операторов «МегаФон», МТС, «Вымпелком» («Билайн») и Tele2 в Москве и области. Данные собирались в IV квартале этого года, были проанализированы десятки тысяч замеров.

По скорости сетей в Москве продолжает лидировать «МегаФон» со средним показателем 56,1 Мбит/сек. В Подмосковье средняя скорость передачи данных к абоненту (просмотр контента, серфинг по сайтам) составила 36,5 Мбит/сек, тогда как год назад было зафиксировано 34 Мбит/сек. В Московской области показатели МТС и «МегаФона» почти равны - 41,3 Мбит/сек и 41,2 Мбит/сек соответственно, что выше среднего.

При этом аналитики отметили, что во всем регионе все мобильные сети показывают практически один и тот же результат по уровню стабильности (пинг).

Средняя скорость мобильного интернета в России составляет 21,7 Мбит/сек. Для определения этого показателя информационно-аналитическое агентство использует методику локальных замеров силами своих экспертов, а также данные своего приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус».