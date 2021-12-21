РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. В жилых домах городского округа Люберцы в 2022 году установят порядка 1 тыс. датчиков загазованности помещений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования в МКД и ИЖС в округе проводятся работы по установке сигнализаторов загазованности помещений многоквартирных домов. В настоящий момент установлено 26 датчиков, до конца текущего года планируется установить еще 34. На 2022 год запланирована установка порядка 1000 датчиков с запорным устройством в муниципальных квартирах», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в объектах индивидуального жилищного строительства ведется инвентаризация договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Всего в горокруге 13 709 абонентов ИЖС.