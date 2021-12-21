РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проведет три предновогодних матча на домашнем льду, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

На базе Ледового дворца «Витязь» оформили новогодний уголок для фотосессий, найти его можно в фойе 2 этажа рядом с 9-м сектором. «Витязи» ближайшие три игры проводят на домашнем льду в Подольске, встречаясь с рижским «Динамо» 22 декабря, с ХК «Сочи» 23 декабря и с лидером чемпионата КХЛ - магнитогорским «Металлургом» 25 декабря.

Обладатель самого изысканного костюма на матче 25 декабря получит приз. Также в этот день специальными подарками отметят всех, кто придет на матч в праздничных костюмах.