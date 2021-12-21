РИАМО - 21 дек. Уроженец Дагестана Юсуп Юсубов, подстрекавший земляков к организации теракта в московском метро, приговорен военным судом к 11 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в том, что он склонял знакомых к организации взрыва на станции метро «Киевская».

3 года из 11 лет Юсубов проведет в тюрьме, а 8 лет – в колонии строгого режима.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Прокурор просил осудить Юсубова на 12 лет колонии.

Юсубов осужден по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению террористического акта). Подсудимый не признал вину.

Следствием установлено, что в 2019-2020 годах Юсубов уговаривал другого уроженца Дагестана Руслана Кайбакова напасть на полицейского, убить его и забрать пистолет, после чего расстрелять из оружия других правоохранителей возле здания ФСБ на Лубянке.

Во время планируемого расстрела жена Кайбакова должна была устроить взрыв на станции метро «Киевская».

Планирование закончилось тем, что Кайбаков сдался правоохранителям и дал изобличающие показания против Юсубова, став свидетелем по уголовному делу.