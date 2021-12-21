РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. В поселке Пироговский городского округа Мытищи в помещении МКУ «ТУ «Пироговский» состоялась встреча со старостами сельских населенных пунктов подведомственной территории, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципалитета Алексей Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Во встрече приняли участие представитель ГИМС ГУ МЧС и представитель 4 отдела полиции, которые рассказали о профилактических мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период и о работе органов внутренних дел по предотвращению правонарушений.

Также обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности, насущные проблемы в населенных пунктах, касающиеся в первую очередь очистки дорог от снега, организации вывоза ТКО на контейнерных площадках, обеспечения бесперебойной работы уличного освещения и многое другое.

В заключение старостам деревень Сорокино, Зимино и Свиноедово, сложившим свои полномочия, были вручены благодарности от главы Мытищ за многолетнюю, активную работу.