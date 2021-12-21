РИАМО - 21 дек. Самые современные и удобные для жителей практики и форматы должны внедряться в подмосковных парках, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача, чтобы все, кто приходит в парк, были счастливыми людьми», - сказал Воробьев на первом форуме директоров парков Подмосковье.

Он отметил, что руководители парков проводят большую работу, правительство региона видит ее эффективность.

«Мы должны лучшие практики использовать, совместно решать проблемы, внедрять новые, интересные форматы, делать удобные парковки, прокаты, кафе, рестораны», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, парковые наработки должны применяться и при благоустройстве лесопарковых зон, где жители раньше отдыхали дикарями.

«Все там будем иначе. Мы реализуем большую программу «50 лесопарков Подмосковья», - заключил Воробьев.

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