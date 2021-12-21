РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 дек. В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних в Щелкове до 23 января будет проходить комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Особое внимание сотрудников ГИБДД будет уделено перевозке детей в автомобилях и автобусах, а также поведению детей вблизи автодорог. Кроме того, Госавтоинспекторы проверят снежные горки со спуском в сторону проезжей части.

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям о необходимости усиления контроля за своими детьми во время каникул. Родителей просят не проходить мимо ребят, играющих около проезжей части, не давать им одним находиться около дорог, тем более в позднее время. Улица - серьезная опасность для детей, находящихся без взрослых.

Водителям, управляя транспортным средством, необходимо быть максимально внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, соблюдать правила дорожного движения при движении во дворах, вблизи детских учреждений, площадок и снежных горок. Не стоит забывать, что перед автомобилем всегда может внезапно появиться ребенок, а остановить транспортное средство мгновенно невозможно, особенно в зимних условиях.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» рекомендует всем пешеходам использовать световозвращающие элементы на своей верхней одежде. Даже светлая куртка или головной убор на человек помогут водителю своевременно заметить пешехода на дороге и избежать трагедии.